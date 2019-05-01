Çocuklar aşıyı hiç bu kadar sevmedi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde “Aşı Haftası” kutlandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası ve Şükrüçavuş Futbol Turnuvası maçlarında sporcular sahaya ‘Her şeyin başı aşı' yazılı pankartla çıktılar. Mütareke Meydanı'ndaki törende, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Çıtak Yıldız, aşının önemini anlattı. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Yasemin Baş, haftanın önemine işaret ederek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocukların mutlaka aşı olmasını vurguladı.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından folklor gösterileri sergilendi. Daha sonra aşı konulu resim sergisi açıldı. Broşürlerin dağıtıldığı “sağlık sokağını” geze protokol mensupları miniklere çeşitli hediyeler verdi. Program sonunda sahil güvenlik botu. Mudanya Bandosu eşliğinde denizde gösteri yaptı.

Çocuklar hediyeler ve balonlar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.