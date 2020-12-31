İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar çevrim içi atölyede kurabiye yaptı

Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademisinin düzenlediği çevrim içi kurabiye atölyesine katılan çocuklar, lezzetli kurabiyeler yaptı.


Kısıtlamalar sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocuklar, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği çevrim içi atölyelere katılarak kaliteli zaman geçiriyor. Akademi eğitmenleri Ezgi Kılıç ve Semra Şener, çocuklarla birlikte çevrim içi olarak bu defa yılbaşı kurabiyesi yaptı. Uzmanlar ekran başında kurabiye yapımını anlatırken, çocuklar da onları dikkatle izleyerek söylediklerini uyguladı.


Eğitmenlerin paylaştıkları tarifleri ve püf noktaları birebir uygulayan çocuklara, ebeveynleri de eşlik etti. Atölyeye katılan çocukların büyük kısmı ilk kez böyle bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, mutlu olduklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.