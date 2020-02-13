Çocuklar daha sağlıklı büyüyecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sokakları canlı, mutlu şehir Bursa' hedefi doğrultusunda projelendirilen ve 4-6 yaş arası çocukların daha sağlıklı büyümelerini esas alan Hamitler Ana Kucağı Merkezi, Başkan Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı.

BUSMEK Hamitler Sosyal Yaşam Merkezi'nin alt katı, Hamitler Ana Kucağı Merkezi olarak düzenlendi. Yapılan açılışa, Başkan Aktaş'ın yanı sıra Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın ile vatandaşlar katıldı. Başkan Alinur Aktaş, ‘Sokakları canlı, mutlu şehir Bursa' prensibi doğrultusunda sosyal hayat ve eğitim projelerine önem verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda geçen yılın sonunda süt dağıtım projesini hizmete aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Proje dâhilinde bin 500 aileye düzenli süt dağıtıyoruz. Süt yardımları, ihtiyaç sahibi ve 0-14 yaş arası çocuklu ailelere, çocukların daha sağlıklı büyümeleri adına planlanıyor” dedi.

370 çocuğa yarı zamanlı eğitim

Söz verdikleri bir diğer projenin de ‘ana kucağı' olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Hamdolsun, bu projemizi de hayata geçirdik. Ana kucağı projemiz, 4-6 yaş arasında, anaokuluna başlayabilecek, gelişim sürecindeki çocuklar için hazırlandı. 3 Şubat tarihinde, ikinci yarıyıl okul dönemi itibâriyle, 6 noktada, 370 çocuğumuza yarı zamanlı ücretsiz eğitim verilmeye başlandı” diye konuştu. Ana kucağı projesi için belirlenen 6 noktadan 5'inin Yıldırım, 1 tanesinin de Osmangazi'de olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Beyazıt, Arabayatağı, Yeşilyayla, Vakıf, Demetevler ve Hamitler ana kucağı merkezlerinde sabah ve öğlen grupları olarak toplam 30 sınıfta eğitim-öğretim dönemimiz başladı. Her ana kucağında, okul öncesi ve değerler eğitimi olmak üzere toplam 36 öğretmenimiz görev alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı müfredat ve öğrenci kayıt sistemi, projemize entegre edildi. Bakanlık müfredatının yanı sıra burada, değerler eğitimine de önem verilecek” şeklinde konuştu.

Ücretsiz kahvaltı ve ara öğün

Eğitime katılanlardan bedel alınmadığı gibi dönem başında ihtiyaçları olabilecek temel malzemeleri içeren setlerin de Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz olarak verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Her ana kucağı merkezimizde bir yemekhane bulunuyor. Öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve ikindi ara öğünü sunuluyor. Ana kucaklarının sayısını, diğer ilçelerimizde de yaymayı ve daha çok çocuğumuza hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz binada, ana kucağı hizmetinden 101 öğrenci yararlanacak. 3 sınıfta 6 öğretmenimiz görev alacak. Gönül belediyeciliğinin sosyal yansıması olan ana kucağı projemizin hayırlara vesîle olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın da açılışta söz alarak, bölgelerine yapılan hizmet nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş, kurdele kesilmesinin ardından merkezi gezerek çocuklarla sohbet etti.