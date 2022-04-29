Çocuklar eski geleneklere hayran kaldı

Bir ramazan geleneği olarak bilinen Karagöz' e hayat veren meddah Yusuf Duru Mustafakemalpaşa'da yoğun ilgi gördü.

Geleneksel orta oyunu günüme taşıyarak, değerleri yaşatan Yusuf Duru, hem çocuklara hem ailelerine bayram öncesi keyifli bir gece yaşattı. Geleneklerin değerlerin önemini gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle gündüz Belediye Düğün Salonun da çocuklar kahkahalara boğuldu. Karagöz ile tanışıp, Nasrettin hocanın hayatını dinledi. Akşam devam eden oyun Adnan Menderes Meydanı'nda ailelerin ve çocukların akınına uğradı. Okumanın önemini ve değerini anlatan Meddah Yusuf, günün sonunda gelen bütün öğrencilere bayram hediyesi inceliğinde Nasrettin Hoca kitabı dağıtarak çocukların gönüllerine dokundu.

Kültürün, sanatın, sanatçının her zaman yanında olan ve kültürlerin geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını bir vazife bilen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar “ Çocukluğumuzun neşesi, Karagöz Mustafakemalpaşa'mıza konuk oldu. Kültürümüzün ve geleneklerimizi yavrularımıza işleyebiliyorsak, öğretebiliyorsak ne mutlu bize. Engin bilgisi ve tecrübesiyle Mustafakemalpaşa'mıza geleneksel orta oyunlarımızı tanıttığı için Yusuf Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.