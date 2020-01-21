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Çocuklar festivalde eğleniyor

Gemlik Belediyesi’nin yarı yıl tatiline giren çocuklara yönelik düzenlediği “Çocuk Festivali” başladı.

Gemlik Belediyesi'nin yarı yıl tatiline giren çocuklara yönelik düzenlediği “Çocuk Festivali” başladı.


İlk gün gerçekleşen Bilim ve Deney Atölyesi, çocukların büyük ilgisi sebebiyle fuaye alanından sahne alanına alındı. Yaklaşık beş yüz çocuk, aileleriyle birlikte fizik ve kimya alanında basit, evde de denenebilen, zararsız ve tehlikesiz deneyleri ilgiyle takip etti. İkinci gün gerçekleşen Karagöz Hacivat gösterisinde ile ilk seansta salon tamamen doldu. Oturacak yer bulamayan çocuk ve aileleri ikinci seansı bekledi. Bir saati aşkın süren faaliyetlerde çocuklar Karagöz Hacivat ve illüzyon gösterilerini keyifle izledi.

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