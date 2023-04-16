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Çocuklar Hacivat-Karagöz ile eğlendi

Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan brlikte güzel’sloganıyla birbirinden güzel etkinlikleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan brlikte güzel'sloganıyla birbirinden güzel etkinlikleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.


Yıldırım Belediyesi, gölge oyunu içerisinde büyük öneme sahip olan Hacivat-Karagöz oyunu ile yüzlerce miniği ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hacivat Karagöz gölge oyunu etkinliğini çocukların yanı sıra beraberinde gelen ebeveynleri de keyifle izledi. Geleneksel mizah anlayışı ile minikleri kahkahaya boğan gölge oyunu minik seyircilerden büyük alkış topladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

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