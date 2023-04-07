Çocuklar hayallerindeki kenti çizdiler

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 'Gelecek' temasıyla düzenlediği 26. Resim Yarışması'nda dereceye girenler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Hayallerindeki kenti ve dünyayı resmeden çocuklar, çizimleriyle dünyayı kirletenlere önemli mesajlar verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen resim yarışması sona erdi. 'Gelecek' temasıyla düzenlenen resim yarışmasına katılan öğrenciler, 'Nasıl bir kentte yaşamayı hayal ediyorsun?' sorusunu, çizdikleri resimlere yansıttı. Yarışmanın jürisi, birbirinden değerli çalışmaları titizlikle değerlendirerek, dereceye girenleri belirledi.

Nilüfer Belediyesi 26. Resim Yarışması'nda Nilüfer Şehitler Ortaokulu'ndan Lara Atay birinciliğe değer görülürken, 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu'ndan Derin Lal Ulusoy ikinci, Dilek Özer Ortaokulu'ndan Ela Kuyu da üçüncü oldu. Yarışmada, Dilek Özer Ortaokulu'ndan Elsem Nur Sağır, Koç Ortaokulu'ndan Nehir Aydemir ile Özel Çakır Ortaokulu'ndan Saja Amr Alkasir de mansiyon ödülüne değer görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törende verildi. Konak Kültürevi'ndeki törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Altınok, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, öğrenciler ve ebeveynler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her yıl farkındalık otaya koyan temalarıyla düzenlenen resim yarışmasının Nilüfer'de artık gelenek haline geldiğini belirterek, 1997 yılından bu yana düzenlenen yarışmaya öğrencilerin de severek katıldığını söyledi. Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen yarışmaya son 10 yılda bin 86 öğrencinin katıldığına dikkat çeken Başkan Erdem, “Bu çok güzel bir rakam. Bu kadar öğrenciye resmi yaptırmış olmak bile bizim için değerli bir kazanım. Hedefimiz elbette öğrencilerimizi yarıştırmak değil. Hedef çocukların hayal dünyasını, resim sanatı aracılığıyla ifade etmelerine imkan sunmak ve estetik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak. Bir kent yöneticisi olarak onlardan aldığımız ışıkla yolumuza devam etme arzusundayız. Hatalarımızı, sorumluluklarımızı da görüyoruz o resimler içinde. Bizim neslimizin maalesef dünyayı kirlettiğini düşünüyorum. Ama gelecekte çocuklarımızın bu güzel düşünceleriyle dünyayı daha yaşanabilir hale getirme hayalini de kuruyorum ve onları destekliyorum” diye konuştu.

Farklı yeteneklere sahip çocukların teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan da, 26 yıldır düzenlenen resim yarışmasının da çok önemli bir teşvik olduğunu belirtti. Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Özarslan, “Hep mutlulukların resmi çizilsin istiyoruz. Ama hakikat böyle olmuyor. Bazen acıların bazen mutlulukların resmi çiziliyor. Yenilikçi bir fikir ortaya konması açısından resim ince bir sanat. Toplumda estetik eşiğin yükselmesi için sokakta, caddede, parkta, toplumsal alanlarda sanatın yer alması gerekiyor. Bu konuda da bizlere büyük iş düşüyor” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ve jüri üyelerine ödül ve plaketlerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Altınok verdi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da, sergilenmeye değer görülen resim sahiplerine, teşekkür belgesi verdi.