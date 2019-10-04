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Çocuklar Hayvanları Koruma Gününü kutladı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi havyan barınağında buluşan çocuklar ve hayvanseverler bu anlamlı günü kutladı.


"Hayat birlikte güzel" programında minikler ellerine sürülen boyalarla bakım evinin duvarlarına el baskısı yaptı ve hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Sokak hayvanlarına ev sahipliği yapan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tema Vakfı ve İlçe Millî Müdürlüğünün iş birliği ile daha sosyal bir görünüme kavuştu.


Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaklaşık 6 ayda çok şeyin değiştiğini söyleyerek, “El birliği ile barınağımızı daha kullanışlı bir hale getirdik. Tema Vakfı iş birliği ile kuşlara ağaç evler, sokak hayvanlarına mamalık ve suluklar hazırladık ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilecek” dedi.


Türkiye'de hayvan haklarının 2004 yılında yasa ile koruma altına alındığına işaret eden Mehmet Kanar, hayvanların insancıl muamele görmeleri için sağduyulu davranmalıyız. Onlar için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İlçe halkımızın da bu konuda desteklerini bekliyoruz. Bizler hoşgörüyü sevgiyi inancından ve kültüründen alan yaratılanı yaratandan dolayı seven milletin evlatlarıyız. Bu manevî mirası nesilden nesile aktarmalıyız” şeklinde konuştu.

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