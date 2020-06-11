İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi

Yıldırım Belediyesi, ‘Neşeli Yıldırım’ projesi kapsamında düzenlediği Karagöz Hacivat Orta Oyunu ve Sihirbaz gösterileri ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi, ‘Neşeli Yıldırım' projesi kapsamında düzenlediği Karagöz Hacivat Orta Oyunu ve Sihirbaz gösterileri ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.


İsabey Mahalle Konağı'ndaki programda sosyal mesafe kuralına uygun olarak çocukların oturması için minderler dizildi. Evvela sihirbaz gösterileriyle başlayan programda illüzyonist çocukları kendisine hayran bırakırken, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. İllüzyon gösterisinin ardından ise usta tiyatrocular tarafından Karagöz Hacivat Orta Oyunu sahnelendi. Çocukları kahkahalara boğan oyun sırasında çocuklar, hem eğlendi hem de oyuncuların verdikleri eğitici mesajlar ile bilgilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.