Çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi

Yıldırım Belediyesi, ‘Neşeli Yıldırım' projesi kapsamında düzenlediği Karagöz Hacivat Orta Oyunu ve Sihirbaz gösterileri ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.

İsabey Mahalle Konağı'ndaki programda sosyal mesafe kuralına uygun olarak çocukların oturması için minderler dizildi. Evvela sihirbaz gösterileriyle başlayan programda illüzyonist çocukları kendisine hayran bırakırken, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. İllüzyon gösterisinin ardından ise usta tiyatrocular tarafından Karagöz Hacivat Orta Oyunu sahnelendi. Çocukları kahkahalara boğan oyun sırasında çocuklar, hem eğlendi hem de oyuncuların verdikleri eğitici mesajlar ile bilgilendi.