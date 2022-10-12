Çocuklar için Mustafakemalpaşa'ya kütüphane kuruyor

Mustafakemalpaşa'da uzun yıllar kütüphaneci olarak görev yapan Orhan Sarıkaya, kırsal mahallere kurduğu kütüphanelerle okuma kültürünü yaygınlaştırıyor.

Kitap bağışçılarının desteği ile ülke genelinde bugüne kadar 58 kütüphane kuran Sarıkaya, 4 yıl hizmet verdiği Mustafakemalpaşa'yı da unutmayarak, Sünlük, Yenice ve Döllük mahallelerine kütüphane kurulmasını sağladı.

Yüzlerce kitabı arabasıyla Mustafakemalpaşa'ya taşıyan Orhan Sarıkaya; “Tek amacım çocuklarımızın geleceğini kitapla aydınlatmak” dedi.

İstanbul Bahçelievler Siyavuş Paşa Çocuk Kütüphanesi'nden 2016'da emekli olan 70 yaşındaki kitap dostu Orhan Sarıkaya, 32 yıldır tüm Türkiye'yi bağış kütüphaneleriyle donatıyor.

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Kütüphanesi'nde de bir dönem görev yapan Sarıkaya, Edirne'den Tunceli'ye kadar yüzlerce kitaplık 58 kütüphanenin kuruluşuna öncülük etti.

Emekli kütüphaneci son olarak, Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Ökdem ile iletişime geçerek 3 ay içinde Sünlük, Yenice ve Döllük mahallelerine yüzlerce kitaplık kütüphane kazandırdı.

Kitapları kendi aracıyla Mustafakemalpaşa'ya getirerek mahallelere ulaştıran Sarıkaya, muhtarlık odası, kıraathane ve hizmet binalarına, muhtarlarında yardımıyla bağış kütüphanelerinin kuruluşunu tamamladı.

36 yıl kütüphaneci olarak görev yaptığını belirten Orhan Sarıkaya; “Aslen Baybut'luyum. 1990 yılından beri Edirne, Samsun, Tunceli ve Trabzon gibi birçok şehirde bu kütüphane projesini hayata geçirdim. Bu konuda kitap bağışçılarının desteği büyük oldu. Başta kitabevleri, yazarlar ve matbaacılar bana kolaylık sağladı. Mustafakemalpaşa benim için özel bir şehir, 4 yıl buradaki kütüphanede görev yaptım. İstedim ki buraya da kütüphane kazandırayım. Muhtarlar Derneği Başkanımız İlhan Ökdem ile iletişime geçerek öncelikli kırsal mahalleri belirledik. Muhtarlarımız kitap raflarının alımını sağladı.

56. kütüphaneyi Yenice'ye, 57.'sini Sünlük'e ve 58.'sini de Döllük'e kurduk. Başta ansiklopediler olmak üzere, çocuk klasikleri, Türk ve Dünya edebiyatının önemli eserleri, sözlükler ve kaynak kitapları kütüphanelerimize kazandırdık” dedi.

İnsana yapılan yatırımın en büyük değer olduğunun altını çizen Sarıkaya; “Köylerimizdeki kütüphanelerden yararlanan birilerinin mutlaka olacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz ne kadar çok kitapla buluşursa, ne kadar çok okursa hem onların hem ülkemizin geleceği daha aydınlık olur. Bu anlamda elimden geldiğince gerek çocuk ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak gerekse de girecekleri sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla katkıda bulunmaya çalışıyorum” dedi.

Orhan Sarıkaya son olarak, Kestelek ve Haciali mahallelerine de bir kütüphane kurmayı planladığını sözlerine ekledi.