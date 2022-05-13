Çocuklar insanın şehre ve doğaya verdiği zararları gördü

Nilüfer Belediyesi'nin gerçekleştirdiği “Okulun Ötesinde” projesine katılan öğrenciler, Nilüfer Çayı'nın zehir akan ve adeta akvaryumu andıran temiz yerlerini gördü. Kentin insan faktörüyle yeşilden griye nasıl dönüştüğüne şahitlik eden çocuklar, doğada yürüyüş yaparak, düzenlenen atölyelerle de çevreye karşı sorumluluklarını pekiştirdiler.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Okulun Ötesinde” projesi, doğa, iklim, çevre bilinci ve kültürel miras alanında farkındalık oluşturan çalışmalarına devam ediyor. Daha önce “Kentin Öyküsü” temasıyla Görükle'deki Mübadele Evi'ni gezerek o dönemi, göç ve mübadil kültürünü öğrenen çocuklar, bu kez insanın doğaya verdiği tahribatı kendi gözleriyle gördü. “Mysia'dan Bursa'ya” temasıyla gerçekleştirilen projenin ikinci etabına, Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nin 8. sınıf öğrencileri katıldı. Etkinlik sayesinde çocuklar, hızlı kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte kentin, yeşilden griye nasıl dönüştürüldüğüne şahitlik ettiler. Çocuklar ilk olarak Nilüfer Hatun Köprüsü'ne giderek sanayinin etkisiyle Nilüfer Çayı'nın insan ve hayvan sağlığına zararlı hale geldiğini gördü. Ardından Odunluk Mahallesi'ndeki Dokuz Gözler Köprüsü'ne giderek Nilüfer Çayı'nın akvaryumu andıran temiz yönünü gören çocuklar, Mysia Yolları'nda da kısa bir doğa yürüyüşü yaptı. Çocuklar, Nilüfer Belediyesi eğitmenlerinden Sevil Şahin Hakverdi eşliğinde doğanın içinde gerçekleştirilen eğitici oyunlarla çevreye karşı sorumluluklarını pekiştirerek, hava, su ve doğa temizliğinin önemini anladılar. Mysia Yolları projesinin yürütücüleri Osman Ercan ve Eirini Yalçın da, etkinliğe katılan çocuklara Nilüfer ve Bursa'nın tarihinden bilgiler vererek, Mysia Yolları'nın bisiklet ve yürüyüş rotalarını tanıttı.