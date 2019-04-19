Çocuklar parkta kitap okudu

Birçok yerle eş zamanlı olarak her ayın 15'inde gerçekleştirilen kitap okuma günü kapsamında Bursa Yerel Kurulu, Termik Santral İlk ve Ortaokulu ile irtibata geçti. Çocuklar adına farkındalık oluşturmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitapları sevmelerini sağlamak amacıyla tüm öğrenciler parka akın etti. Güzel havanın keyfini çıkarırken, eş zamanlı olarak gönüllüler de merkez ofiste kitap okudu.

Daha çok kitleye ulaşmak hedefiyle aynı anda iki yerde gerçekleştirilen faaliyette gönüllüler ve çocuklar arasında manevî bir bağ kuruldu. Kitap okumaya teşvik etmek için düzenlenen bu etkinlikte okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler keyifli vakitler geçirdi. Öğrencilerin de büyük ilgisini çeken faaliyete 125 katılımcı kişi katıldı.

Her ayın 15'inde gerçekleştirilecek kitap okumaya farklı okullar ile devam etmek istediklerini söyleyen Bursa Yerel Kurulu Başkanı Furkan Kamacı, hedeflerinin daha çok öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.