Çocuklar sağlıklı hayat için 'Kulaç' atıyor

Osmangazi Belediyesi'nin çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak hedefiyle 7 Haziran'da başlattığı Yaz Spor Okulları'nda bugüne kadar 12 bin çocuk yüzme öğrendi.

Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlenen kurslara katılan çocuklar, sıcak yaz günlerini yüzme öğrenerek değerlendiriyor. 7-14

yaş arası çocukların faydalandığı yüzme kurslarına başvuran öğrenciler, Karaman, Fatih, Soğanlı, Atıcılar ve Demirtaş yüzme havuzlarında bir yandan yüzme öğrenirken, diğer yandan yeni arkadaşlıklar ediniyor.

Soğanlı Yüzme Havuzu'nda eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 6 dönem halinde düzenlenen kurslarda bugüne kadar 12 bin çocuğun yüzme eğitimi aldığını söyledi. Yaz spor okullarına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyemizin Yaz Spor Okulları tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzme kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklarına bu imkanı sağlayan velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımız böylece sıcak yaz günlerini sporla değerlendiriyor. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkes kurslarımıza gelebilir. Yaz Spor Okulları sayesinde sporla tanışan çocuklarımızın, geleceğin şampiyonları olarak bizleri gururlandırmasını temenni ediyorum'' dedi.