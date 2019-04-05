Çocuklar yesin diye zeytini kuruttular

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kurutulmuş zeytinleri panelde tanıtıldı.

İl Tarım Müdürlüğünün sofralık zeytin üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılması maksadıyla hazırladığı proje Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. "Çocuklar Yesin Diye Zeytini Kuruttuk” projesiyle ilgili Mudanya'da panel yapıldı. Tarım İl Müdürlüğü koordinatörlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mudanya Ziraat Odası Başkanlığı paydaşlığında yapılan panelde, Kimya Yüksek Mühendisi Seda Kayahan, Dr. Yasin Özdemir, Ziraat Mühendisi Ahmet Kılınç, Kooperatifi Başkanı Çoşkun Damar, zeytin kurutma projesinin maksadı, elde edilen ürünün özellikleri, üretim akışı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay, zeytinin başkenti olan Mudanya'da zeytinin markalaşmasının öneminde işaret ederek, zeytinde yeni hedefler konularak pazarlama tekniğinin geliştirilmesini istedi.

Bursa İl Tarım Orman Müdürü Hamit Aygül, “Bu proje ile ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlayan doğal kurutulmuş zeytini bölgemiz çiftçisine tanıtarak, ürünü ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde katma değer oluşturmak istiyoruz. Kurutma yöntemiyle elde edilen zeytinin tuz içeriğinin oldukça düşük olması, hem tuz tüketimini azaltmak zorunda olan hastaların hem de sağlığına özen gösteren kişilerin tercih sebebi olacaktır. Ayrıca zeytinin katma değerini arttıracak olan bu olgunlaştırma yöntemi ile üreticilerimizin dış pazar imkânları artacaktır. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yeni teknolojileri yaymak hem üreticilerimize hem de tüketicilere fayda sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Zeytin üreticilerinin kimyevi ilaç kullanmadan geleneksel üretim yöntemlerine göre daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilen yeni bir zeytin işleme yöntemini öğrenmelerini hedefliyoruz” dedi.

Protokol mensupları tarafından öğrencilere zeytin fidanı dağıtıldı.