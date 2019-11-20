İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar zeytin toplama heyecanı yaşadı

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında koruma ve bakım altında bulunan çocukları zeytin toplama hasadına götürdü.

Zeytinin dalından sofralara kadar olan yolculuğuna şahit olan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.


Gemlik ilçesinin Katırlı Mahallesi'ndeki zeytinliklere giden çocuklar, çiftlerden zeytin hakkında bilgi aldı. Yer sahipleri ve işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen çocuklar, daha sonra fabrikaya yaptıkları ziyarette zeytinin, zeytinyağı oluşumuna şahit oldu.


Unutulmaz bir güne şahit olan çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.