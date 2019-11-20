Çocuklar zeytin toplama heyecanı yaşadı

Zeytinin dalından sofralara kadar olan yolculuğuna şahit olan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Gemlik ilçesinin Katırlı Mahallesi'ndeki zeytinliklere giden çocuklar, çiftlerden zeytin hakkında bilgi aldı. Yer sahipleri ve işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen çocuklar, daha sonra fabrikaya yaptıkları ziyarette zeytinin, zeytinyağı oluşumuna şahit oldu.

Unutulmaz bir güne şahit olan çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.