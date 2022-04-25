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Çocuklara bayram hediyesi tiyatro

Bu yıl birbirinden farklı etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şenlik havasında kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Bu yıl birbirinden farklı etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenlik havasında kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çocukları tiyatroyla buluşturdu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yönetmenliğini Mehmet Ali Açıl'ın yaptığı Kırmızı Duvar adlı oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile çocuklar için ücretsiz oynadı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki oyuna akın eden çocuklar, küçük fare ile arkadaşlarının kırmızı duvarla ilgili maceralarını da büyük bir keyifle izledi.

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