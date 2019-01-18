Çocuklara en iyi karne hediyesi “Maker Atölyesi”

Bursa'da ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin "Maker Çocuk" programları, çocukların yarı yıl tatillerini faydalı geçirmeleri için yeniden başlıyor.

“Çocuklara en iyi karne hediyesi, ULUTEK Sömestr Maker Atölyesi” sloganıyla 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek iki haftalık programlardan 5-14 yaş grubundaki öğrenciler yararlanabilecek. ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, çocukların günümüzde vaktinin çoğunu tablet, telefon veya bilgisayar başında oyun oynayarak geçirdiklerini, bilim ve teknolojiye meraklı olanların ise projelerini uygulama yönünde yeterli imkân bulamadıklarını ifade ederek, “ULUTEK Maker Atölyesi'nde öğrencilerin hem teknolojiyi kullanma hem de üretici olmaları yönünde uygulama imkânları sunuyoruz. Maksadımız çocukların teknoloji üretimi konusunda bilgilendirmek olması, yeni fikirler ortaya çıkarmalarını sağlamak” dedi.

ULUTEK Maker Çocuk Atölyesi'nde öğrenciler robotik, elektronik, lego robot, yazılım, arduino gibi teknoloji atölyelerine katıldıktan sonra kabiliyet ve becerileri doğrultusunda kendilerine özgü projelerini gerçekleştirme imkânı bulabiliyor. Robotik atölyesinde her ders farklı bir robot projesi yapmayı, elektronik atölyesinde belli temalı devreleri, arduino atölyesinde belirlenen projeleri yapmayı ve yazılım atölyesinde ise bilgisayarın çalışma, programlama mantığını ve kodlamayı öğrenecek. Ayrıntılı bilgi için www.ulutekmakercocuk.com adresini ziyaret edebilirsiniz.