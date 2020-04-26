İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Bursa’da tarihi bir fırın, Ramazan’da çocuklara özel oyuncak şeklinde poğaçalar yapıp asırlık geleneği sürdürüyor.

Bursa'da tarihi bir fırın, Ramazan'da çocuklara özel oyuncak şeklinde poğaçalar yapıp asırlık geleneği sürdürüyor.


Tarihi sur içinde bulunan Yerkapı fırını, üç kuşaktır aynı aile tarafından işletiliyor. Ramazan ayında oruç tutan çocuklara ödül olarak satılan oyuncak şeklindeki poğaçalar günümüzde de pişiriliyor. Tarihi fırın, tabanca, kama, testi, telefon ve tribün şeklinde hamurdan iftariyelikler yapıyor. Sade poğaçanın oyuncak şeklindeki hali olan iftariyelikler, 100 yıldır Ramazan ayında aileleri tarafından oruç tutan çocukları sevindirmek için alınıyor. Yerkapı fırınının üçüncü kuşak temsilcisi Şeref Seymen, dedesinden kalan bu geleneği hâlâ devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.


Fırının dedesi tarafından 100 yıl önce açıldığını ifade eden Şeref Seymen, "Bu tarif bize dedemizden kaldı. Eskiden çocuklar oruç tutunca aileleri akşam onlara bu oyuncak şeklindeki poğaçaları getirirdi, onlar da sevinirdi. Bunlar çocukların oyuncağıydı. Biz de gelenek devam etsin diye bu şekil hamur işlerini fırınımızda yapıyoruz. Oruç tutan çocuklara aileleri mükâfat olarak alırdı. Bu hamur işlerini 1 lira 75 kuruşa satıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.