Çocuklardaki ara öğünler, abur cubur tüketiminin önüne geçti

Okul döneminde çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler veren Doruk Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatma Nur Çalışır, “Öncelikle çocukların sağlıklı beslenmesi için ailelerin sağlıklı beslenmeyi öğrenmeli ve hayat şekli haline getirmelidir. Uykudan feragat edip erken kalkmalı ve çocuk için kahvaltı hazırlanmalı. Kahvaltı, gece boyunca aç kalmış ve kan şekeri düşmüş bireyin metabolizmasının canlanmasına, konsantrasyonun güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Kahvaltı, çocuğunuzun dersteki dikkatini arttırır, okul başarısına katkı sağlar. Günün en önemli öğünüdür. Kahvaltıda olması gerekenler, süt ya da taze sıkılmış meyve suyu, birkaç parça ceviz ya da fındık-badem, çocuğunuzun ihtiyacı kadar peynir, yumurta, ekmek, söğüş sebzeler” diye konuştu.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatma Nur Çalışır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kahvaltı çocukları günün ilk saatlerinde dinç tutabiliyorken birkaç saat içinde etkisini yitirir. Bu sebeple ara öğünlerde tüketecekleri yiyecekleri içeren bir beslenme çantası şarttır. Beslenme çantası, çocukların abur cubura olan ihtiyaçlarını ortadan kaldırır. Sağlıklı beslenme adına büyük bir adımdır. Beslenme çantasında olması gerekenler, bol su, süt/ayran, havuç, salatalık gibi hafif atıştırmalıklar, mevsim meyveleri ya da kuru meyveler, tam tahıllı bol sebzeli, peynirli küçük sandviç, taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı kek, kurabiye, kuru yemişler ve tabi ki ıslak mendil, peçete şeklinde sıralanabilir. Bunun yanı sıra çocuklarımıza bol su içme alışkanlığı kazandırmalı, her birinin günde 3 ana 2-3 minik ara öğün şeklinde düzenli beslenmesini sağlamalıyız.”

Ödül veya kutlama ya da hafta sonu aktivitesi olarak çocukları fast-food mekânlarına götürmenin yapılan en büyük hatalardan birisi olduğunu belirten Çalışır, “Maalesef bu davranışımızla çocuklarımıza bu tarz beslenmeyi özendirmiş oluruz. Sağlıklı bir birey ve başarı dolu bir okul yılı geçirmek için hafta sonlarını onlar için çeşitli fiziksel aktiviteler planlamalıyız” şeklinde konuştu.