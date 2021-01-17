Çocuklardaki baş dönmesi kalp hastalığının habercisi olabilir

Dr. Bülent Oran, çocukluk döneminde zaman zaman görülen dudak morarması, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi belirtilerin erken kalp hastalığı habercisi olabileceğini söyledi.

Çocukların muayenesi sırasında duyulan kalp üfürümlerinin de aynı şekilde erken kalp hastalığının habercisi olabileceğine dikkati çeken Özel Medicana Bursa Hastanesi Dr. Bülent Oran, "Çocukluk döneminde zaman zaman görülen dudak morarması, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi belirtilerin, ayrıca bebeklerde annesi tarafından emzirilirken ortaya çıkan aşırı terleme ve sık nefes alma bulguları, erken kalp hastalığı habercisi olabilir. Bununla birlikte çocukların muayenesi sırasında hekim tarafından duyulan kalp üfürümleri de aynı şekilde erken kalp hastalığının habercisi olabilir. Unutmamak gerekir ki masum gibi görünen bir üfürüm çok ciddi bir doğuştan kalp hastalığının ilk ve tek bulgusu da olabilir'' dedi.

Genellikle üfürümlerin çocukların yapılan rutin muayeneleri sırasında fark edildiğini anlatan Oran, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de kalp-damar hastalıklarından ölümlerin ilk sırada yer aldığı bilinmektedir. Üfürüm ismi verilen ve normal kalp seslerinden farklı olan bu tür seslerin bir kısmı zararsızdır ve bir süre sonra kaybolur; bunlara masum üfürüm ismi verilir. Masum üfürüm teşhisi konulan hastaların kesin teşhis için mutlaka bir çocuk kardiyoloji merkezine götürülmesi ve orada ayrıntılı muayene edilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki çocuklardaki doğuştan kalp hastalıklarının hemen hemen hepsinde farklı özelliklerde üfürümler duyulmaktadır. Bu üfürümler elbette masum değildir, tersine doğuştan kalp hastalığına erken teşhis konmasını sağlayan birer hastalık habercisidir. Doğuştan kalp hastalıklarının erken teşhisinde çocukların dudaklarında morarma, nefes darlığı, aşırı terleme, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi bulgular kadar, hatta bazen onlardan daha ön planda olan kalp üfürümleridir. Bu sebeple kalp üfürümü masum mu yoksa bir kalp hastalığının ilk habercisi mi? Bunun özenle ve vakit kaybetmeden belirlenmesi hayati önem taşır. Belki de çocukta son derece ciddi bir kalp hastalığı mevcuttur ve basit denilebilecek girişimlerle (balon, stent veya yeni kalp kapağı takılması gibi) veya kalp cerrahisi ile kolayca tedavi edilebilir. Erken teşhis konmaması sebebi ile çok önemli tedavi fırsatları kaçırılmış olabilir. O sebeple çocuklarda masum üfürüm var deyip geçmemeli, ciddiye alınmalı ve masum olup olmadığı ilk fırsatta netleştirilmelidir. Bu konuda çocukları izleyen hekimler hiç şüphesiz ailelere yol gösterici olacaktır."