Çocuklardan 'Sihirli Keman'a yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği çocuk oyunu 'Sihirli Keman', Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilen prömiyerde izleyiciyle buluştu. Oyuna çocuklarıyla gelen büyükler de çocuklar kadar keyifli vakit geçirdi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından ilk kez sahnelenen 'Sihirli Keman', izleyici ile buluştu. Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi'ndeki promiyere ilgi yoğundu. Pazar gününü çocuklarıyla tiyatro etkinliğine ayıran büyükler oyunu ilgiyle takip etti, çocuklarıyla birlikte keyifli bir tiyatro gösterisi izledi.

Aristide Christian Charpentier'ın yazdığı, Ebru Kara'nın yönetmenliğini yaptığı oyun, babasının mesleğini devam ettirmekle hayallerinin peşinden gitmek arasında kalan genç Jacgues'in renkli hayal dünyasını, dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarının önemini konu alıyor.

Furkan Öncü, Kübra Akkaya, Melike Yıldırım ve Ozan Hasret Yeşiltaş'ın rol aldığı 'Sihirli Keman', 7+ yaş sınırı ile 13-20 ve 27 Ekim 2019 tarihlerinde Konak Kültürevi'nde yeniden sahnelenecek.