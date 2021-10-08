Çocukları oyun terapisi ile tedavi etmeyi öğretecekler

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde, “DEHB'li (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Çocuklarla Çalışmak” adlı eğitim düzenleniyor.

23 Ekim günü, “DEHB'li Çocuklarla Çalışmak” adlı eğitim Bursa'da başlıyor. Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından verilecek eğitim, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB), okul öncesi çocuklarda başlayıp erişkinlikte de sürebildiğini ifade eden Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit, “DEHB'nin temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalması, engellemeye yönelik denetim eksikliğine bağlı olarak davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve huzursuz hali olarak tanımlanabilir” dedi.

“Oyun, çocuklar için pratik yapma sürecidir”

DEHB tanısı alan çocuklarda oyun terapisinin tedavi etmede önemli bir yaklaşım olduğuna vurgu yapan Macit, “Oyun çocuklara hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları çocukların kendi deneme yoluyla öğrenmesidir. Oyun çocuklar için bir uyum ve pratik yapma sürecidir. Genel olarak oyun, çocukların kendilerini ifade edebildiği, yeteneklerini kullanıp potansiyellerini fark edebildiği, dil, bilişsel, sosyal, duyuşsal ve motor becerilerini geliştirip farkındalıklarını artırabildikleri önemli bir alandır. Aynı zamanda fazlaca güç sarf edip enerjilerini harcadıkları zaman dilimidir. Bunun sonucu olarak çocuklar sakinleşebilir ve potansiyellerinin fark ederler” diye konuştu.

“Hiperaktiviteyi azaltır”

Oyun terapisinin, DEHB tanısı alan çocukların sosyalleşmeleri ve duygularını ifade etmede ideal bir metod olduğuna değinen Macit, “Oyun terapisinde çocuklar enerjilerini harcarlar bunun sonucunda dürtüsellik ve hiperaktivitenin azalmasına yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Eğitimler yüz yüze olarak gerçekleşecek.