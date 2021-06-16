Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Mart'ta başlatılan 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılan çocuklar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni kendi bakış açıları ile yorumladı.

Bir çok alanda yapılan faaliyetlerle çocukların kendilerini geliştirmelerine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarıyla yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına da imkan sağlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılan çocuklar Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni kendi bakış açıları ile yorumladı. Atölyeye katılan 20 çocuğun yazdığı hikayelerden oluşan ‘Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları' kitabı için imza günü etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza gününde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de küçük yazarları yalnız bırakmadı. Çocukların kısa süre içinde aldıkları eğitimin ardından ortaya çıkardıkları eserden dolayı heyecan ve mutluluk yaşadıklarını dile getiren Çelik, “Geleceğimiz olan evlatlarımızın tam donanımlı bir şekilde gelişmeleri bizler için önemli. Onların özgüvenlerinin farklı bir noktaya taşınmasında bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bizlere. Bizlerin bu tarz etkinlere katılmamız o yıllarda mümkün değildi ama şimdiki yetişen öğrencilerimiz gerçekten farklı. Ben bugün gördüm ki bu evlatlarımızın mesleki anlamda hayata geçirebilecek oldukları çok şeyler var. Onların hakikaten bu denli başarı sağlamaları bizleri çok daha heyecanlı bir noktaya taşıyor. Bu heyecanlarına bugün biz de ortak olduk. Ben onları yetiştiren anne ve babalarına öğretmenlerine canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte bu evlatlarımız ülkenin idaresinde çok farklı yerlerde olacaktır” diye konuştu.

Yazar koçu Hülya Bilyan ise, “Başlangıçta hepsi çok heyecanlıydı. Baştan beri bu heyecanı kaybetmedikleri için keyifli bir çalışma ortaya çıktı. Bir takım çalışması ortaya koydular. Kendi fikirlerini ve diğer arkadaşlarının fikirlerini saygı ile karşılayıp onları bir bütün haline getirdiler. Hikaye unsurları ile birleştirdiğimizde de ortaya çok güzel bir çalışma ortaya çıktı” dedi.

Küçük yazarlar kitaplarını Başkanvekili Süleyman Çelik ve misafirlere imzalarken, etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.