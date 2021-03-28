Çocukların kaleminden tarihi hanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'nin ilki ‘Çocukların kaleminden Bursa'nın Hanları' temasıyla başladı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, şimdi de çocuk yazarlara ilham kaynağı oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'nin ilk konusu tarihi hanlar olarak belirlendi. Asırlardır dualarla kapılarını berekete açan, Ahi Evran'dan aldığı miras ile dayanışma ve kardeşlik esaslı esnaf geleneğinin yaşayan mimarisi olan Bursa Hanları, çocukların gönül mürekkebinden hikayelere dökülüyor. Tayyare Kültür Merkezi'nde Yazar koçu Hülya Biyan eşliğinde başlayan atölye çalışmasına katılan küçük yazarlar, tarihi hanları hikayelerine taşıdı.

Atölyeler 3 Nisan ve 10 Nisan tarihlerinde devam edecek ve çocukların kaleminden oluşan hikayeler bir kitapta toplanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuk yazarlar için imza günü düzenlenecek.