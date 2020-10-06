Çocukların meningokok aşıları ihmâl edilmemeli

Handan İlkdoğan, bir çeşit bakterinin sebep olduğu ve ciddi bir hastalık grubunda yer alan “neisseria meningitidis” ile ilgili uyarılarda bulundu ve 2 aylıktan itibaren bütün yaş gruplarındaki çocukların bu mikroba karşı aşılanabileceğini söyledi.

Dr. Handan İlkdoğan, bütün dünyada çocuklarda ve yetişkinlerde görülen invaziv meningokokkal hastalıkların geniz, yutak mukozal yüzeylerine yerleştiğini, solunum yoluyla ve tükürük gibi boğaz salgılarıyla bulaştığını ifade etti.

İnvaziv meningokokkal hastalıkların ateş, kusma, başağrısı, yemeği reddetme, hâlsizlik ve vücutta döküntüler şeklinde belirtileri olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Handan İlkdoğan, “Herkes meningokok menenjite yakalanabilir, ancak beş yaşın altındaki özellikle bir yaşın altındaki çocuklar, 16-23 yaş arası ergen ve genç erişkinler ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olanlarda risk artmıştır. Türkiye'de çocukluk çağında en sık 5 yaş altında görülmüştür ve bu vakaların yüzde 75'i 1 yaş altındadır” dedi.

Meningokok hastalığı tedavi edildiğinde bile yüzde 10-15 ölümle sonuçlanabildiğini, yüzde 10-20'sinde işitme kaybı, beyin hasarı, uzuv kayıpları, epilepsiler gibi komplikasyonlara sebep olduğunu söyleyen Doruk Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Handan İlkdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Menenjite sebebiyet veren neisseria meningitidisin en az 12 adet ‘serogrup' olarak adlandırılan tipi vardır. Ancak meningokok hastalığının çoğuna A, B, C, W ve Y serogrupları sebep olur. Meningokok hastalığına karşı en iyi korunma yöntemi aşılamadır. Bakterinin A, B, C, W ve Y tiplerine karşı aşılar geliştirilmiştir. Hastalığı önlemek için çocuklarımızı mevcut bütün tiplere karşı aşılamalıyız. 2 aylıktan itibaren tüm yaş gruplarındaki çocuklar bu mikroba karşı aşılanabilir.”