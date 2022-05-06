Çocukların okçuluk sporuna ilgisi artıyor

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarına katılım, gençlerin son yıllarda okçuluk sporuna karşı artan ilgisini de ortaya koydu.

Nilüfer Belediyesi'nin spor, dostluk ve yarışma kültürünü tek çatı altında birleştirerek bu yıl 20.'sini düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri tüm hızıyla sürerken, şenliklerin Geleneksel Türk Okçuluğu ayağı Hasanağa Mahallesi futbol sahasında düzenlendi.

Nilüfer'deki 24 okuldan yaklaşık 160 öğrencinin katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarına katılım, kız ve erkek öğrencilerin son yıllarda okçuluk sporuna karşı artan ilgisini de ortaya koydu.

Çocukların okçuluk sporuna karşı artan ilgisini değerlendiren Uluslararası Spor Şenlikleri Branş Koordinatörü ve Geleneksel Okçuluk Bursa İl Temsilcisi Naşit Gündoğan, özellikle geleneksel Türk kültürünü işleyen diziler ve geçtiğimiz sene milli okçumuz Mete Gazoz'un olimpiyatlarda elde ettiği başarı nedeniyle okçuluk sporuna olan ilginin her geçen gün artığını söyledi.

Çocukların şampiyonaya katılımı ve sportif anlamda tecrübe kazanması açısından Uluslararası Spor Şenlikleri'nin son derece önemli olduğu belirten Gündoğan, “Burada müsabakalara katılan çocuklar gerek devlet okulları gerekse özel okullarda öğrenim gören, geleneksel okçuluk eğitimi almış öğretmenler tarafından eğitilen öğrenciler. Çocuklarımızın büyük kısmı Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında ilk defa yarışlara katılıyor. Bursa ve Nilüfer okçuluk alanında çok hızlı ilerliyor. Bursa'da yaklaşık 1200 lisanslı sporcumuz var. Eminim buradaki çocuklar da Türk okçuluğunu geliştirerek ülkemizi ve şehrimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek” dedi.