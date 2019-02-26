Çocukların Pepee coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, çocuklar için renkli bir faaliyete daha ev sahipliği yaptı. Merinos AKKM'de düzenlenen ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliğine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı programda Pepee konserine öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti.Gönüllerince bir gün geçirme imkanı bulan çocuklar, konser sonunda ise fuaye alanında Müzeler Şube Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Yeşilay tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.