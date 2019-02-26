İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların Pepee coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, çocuklar için renkli bir faaliyete daha ev sahipliği yaptı. Merinos AKKM'de düzenlenen ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliğine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı programda Pepee konserine öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti.Gönüllerince bir gün geçirme imkanı bulan çocuklar, konser sonunda ise fuaye alanında Müzeler Şube Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Yeşilay tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.