İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların torpille oyunu yangınla bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çocukların oynarken attığı torpil bir depodaki malzemeleri tutuşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların oynarken attığı torpil bir depodaki malzemeleri tutuşturdu. Yangının zamanında fark edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.


Alınan bilgilere göre yangın, Mahmudiye Mahallesi Çağdaş Sokakta bulunan bir apartmanın en alt katındaki depoda çıktı. İddiaya göre mahallenin çocukları torpil yakıp camdan aşağı attı. Patlayan torpil içerde bulunan malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören mahalle halkı yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yoğun dumanın kaplaması nedeniyle apartman tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu depoda bulunan birçok eşya yanarak kül oldu. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.