Çocuklarına cinsel istismarla suçlanan katil koca "İftira" dedi

Bursa'da tartıştığı karısını otomobilde boğazını sıkarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Daha önceki celselerde çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık, son duruşmada kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde geçtiğimiz yılın Mayıs ayında meydana geldi. Eşi Emine Keskin (37) ile birlikte otomobille gezmeye çıkan Ahmet Keskin (38), bir süre sonra karısı ile tartışmaya başladı. İddiaya göre Ahmet Keskin, Emine Keskin'in boğazını sıkarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Ahmet Keskin'in yargılaması devam ediyor.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın önceki celselerinde sanık Keskin'in çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve eşiyle bu yüzden aralarının kötü olduğu iddia edildi. Emine Keskin'in telefon kayıtlarında ablasına konuyla ilgili dert anlattığı ortaya çıkarken, sanık Keskin son duruşmada iddiaları reddetti.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Keskin, avukatı Mehmet Tüzün, müşteki Eda Keskin, avukatı Atakan Arar, diğer müştekilerin avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Mahkemede, bilirkişi raporu ile ilgili görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün, “Maktul tarafından müvekkile tuzak kurulmuştur. Ancak müvekkilim tuzağa düşmemiştir. Ses kaydında 250'lik ve 100'lük verdim beyanı bulunmaktadır. Eğer maktul çocuğunu korumuş olsaydı, müvekkilime ilaç vermemesi gerekirdi. Halbuki, çocuğuna cinsel istismarda bulunması için sürekli ilaç verdiği anlaşılmıştır. Çocuğun özürlü olup bacaklarının acıması doğaldır, çünkü, sürekli iğne vuran maktul kendisidir” dedi.

Sanık Ahmet Keskin, avukatın savunmasına katıldığını, kendisinin de ses kayıtlarına ilişkin yazılı savunma hazırlayacağını söyledi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan çocuklarla ilgili raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı şubat ayına erteledi.