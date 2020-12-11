İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa'da tehlikeli yolculuk

Bursa’da, 3’ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Merkez Yıldırım ilçesi yakın doğu çevre yolunda 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, kamyonların da yoğun olduğu yolda kaydedildi.


Motosikleti kullanan adam, eşi ve 3 çocuğuyla tehlikeye meydan okurken, şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti.


Polis ekipleri, sürücüleri uyarırken, kurallara uymayanlara ceza kesildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.