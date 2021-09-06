Çocuklarınızı sağlıklı beslemek sizin elinizde

Çocukların yemek tabaklarından korkmaması gerektiğine işaret eden Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Porsiyon denetimine dikkat edilmeli. Kendi tabağımıza aldığımız yemek ölçüsü ile çocuğunuzun tabağındakini eşit ölçüde koyarsanız çocuğunuz yemeğe başlamadan evvel olumsuz kanılara sahip olacaktır. Bu yüzden ölçüleri en azdan başlayalım. Çocuklara yemek konusunda baskı yapmayalım. Onlarında besin seçimleri olacaktır lakin bu durumda biz o besinleri neden tüketmemiz gerektiğinden, yararlarından bahsedersek akılda kalıcılık bilgilerle yemesi gerektiği şuuruna sahip olacaklardır. Çocuklarınıza eğlenceli tabaklar hazırlamalıyız. Beğenmediği bir yemeği değişik şekilde çocuğunuza sunarak o gıdayı çok daha eğlenceli bir şekilde yemelerini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınıza yemek saatlerini öğretin ve yemek için kâfi vakti tanıyın. Aile olarak yemek saatleriniz olmalı ve çocuk o saatler dışında ana yemek yenmeyeceğinin farkına varmalıdır. Çocuğunuza yemeğini bitirmesi için acele ettirmeyin, ancak o saatte yemeğini yemediyse başka vakit yemek yiyemeyeceğini bilmelidir. Çocuklar ailelerini taklit ederler. Bilhassa okul öncesi çağlardaki çocuklar, sürekli ebeveynlerini, öğretmenlerini, akrabalarını gözetlerler. Meselâ ebeveynlerden birisi yemek masasında bir sebzeyi sevmediğini dile getiriyorsa, çocuktan o sebzeyi yemesini lütfen beklemeyin. Bu yüzdendir ki yemek masasında sevmediğimiz yemek dahi olsa, kesinlikle yememiz gerektiğini bilmeliyiz. Ebeveynler olarak çocuklarımıza örnek olmanız gerektiğini unutmayalım” dedi.

Çocuklarla birlikte alışveriş yapılmasının kıymetli olduğunu anlatan Ciğerli, “Alışveriş yaparken gıdaları tanıtalım. Sağlıklı ya da sıhhatsiz besinlerin yararlarından bahsederek alışveriş yaparsak çocuklarımızın aklında daha kalıcı olacaktır. Yemekle ödüllendirmeyin yahut cezalandırmayın. Ceza ve ödül sistemi çocuklarınızda ileride yeme ve davranış bozukluklarına sebep olacaktır. Çocuğunuzun büyüme ve gelişimi için yemek yemesi gerektiğini bilmesini sağlayalım. Yasak bir gıda olmamalı. Şayet çocuklarımızda rastgele bir besini yasaklarsak çocuk ona ulaşmak için farklı yolları deneyecektir. Bu durum çocukların daha çok heveslenmesine sebep olacaktır. Bu sebeple çocuğumuza sıhhatsiz olduğunu anlatarak, o gıdanın tadına baktırabiliriz, ama daima bunu yemememesine dikkat etmeliyiz. Çocuğunuzdan siz mutfakta yemek yaparken yardım isteyin. Çocuğunuzu yemek hazırlama sürecine dâhil edin. Kendini hem çok daha memnun hissedecek, hem de kendi yardım ettiği yemekleri zevkle yiyecektir. Yemekleri bilgisayar, telefon, oyun eşliğinde tükettirmeyin. Yemek sofralarınızı daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Günün olaylarından bahsedelim. Çocuğunuzun okul başarısı, yemek yemeyi zevkli hale getirmek sizin elinizdedir. Emin olun bu şekilde bir yemek, aile bağlarınızı daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.