Çocuklarınızı teknoloji bağımlılığndan koruyun

Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” konulu online seminerde, teknoloji bağımlılığından kurtulma yolları ve teknolojinin faydalı kullanımı anlatıldı.

Gürsu Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen online seminerde konuşan Uzman Psikolojik Danışman Ömer Zengin, bağımlılığa sebep olan unsurlar, teknoloji bağımlılığı ve bundan kurtulma yolları hakkında bilgiler sundu.

“Teknolojiyi kullanmak amaç değil araç olarak görülmeli” diyen Zengin, bilhassa 0-3 yaş grubundaki çocukların teknolojiyle tanıştırılmamasının önemini vurguladı. Çocukların günlük hayatnda yemek yerken, ya da oyalansın diye teknolojiyi kullanmalarının yanlış olduğunu belirten Zengin, teknoloji yerine çocuklarla oyun oynamanın, teknolojinin doldurduğu yeri bu şekilde ebeveynlerle paylaşılan zaman olarak doldurmanın çok daha sağlıklı olacağını söyledi.

“Teknolojiyi yerinde kullanmak gerekiyor” diyen Zengin, ebeveynleri, çocuklarının neyle ilgilendiklerini, neleri takip ettiklerini bilmeleri ve güvenli teknoloji ortamında olduklarından emin olmaları konusunda uyardı.

“Çocuklarımızı teknolojinin zararlı kullanımından ve teknoloji bağımlılığından korumamız onların sağlıkları ve gelecekleri açısından büyük önem taşımakta” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sevgiyle, toplumsal değerlerle büyüyen, teknolojiyi araç olarak gören nesiller yetişmesini temenni ediyorum. Bu temennimiz yönünde gerçekleştirdiğimiz online seminerde, değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Ömer Zengin'e teşekkür ediyorum” dedi.