Çocuklarla bayram bir başka güzel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bursa Valiliği Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, sabah kahvaltısını çocuklarla birlikte yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde önce 1. Murad Hüdavendigar Camii'nde bayram namazını kıldı, ardından ailesiyle birlikte Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çocuklarla bol bol sohbet eden ve mekanda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Aktaş, 0 - 6 yaş grubu çocukların kaldığı evleri de gezdi. Başkan Aktaş, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti ve bayramlarını kutladı.

Özveri, sevgi ve şefkat

Çocukların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Aktaş, Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nin özellikli bir ortam olduğunu belirterek, “Bayram sabahında çocuklarımızla kahvaltı yaptık. Burada özveriyle, sevgiyle, şefkatle sürdürülen çalışmalar ile çocuklara anne ve babasızlığı hissettirmemek adına yoğun gayret gösteren bir ekip gördük. Belki hiçbir şey onların annelerini babalarını yerine getiremeyecek ama devletin gücünü, kudretini, koruyuculuğuna, burada şahit olduk. Bu mekan zor anlar için var ama özel bir mekan” diye konuştu.

Çocukların beslenme, bakım ve eğitimlerinden kişisel gelişimlerine kadar her konuda ilgi beklediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Burada büyük bir fedakârlık ve büyük bir adanmışlık var” diyerek, Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde 7/24 yoğun bir tempoyla hizmet verildiğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş de Başkan Aktaş'a, desteklerinden ve bayram sabahında çocukları mutlu eden programından dolayı teşekkür etti.