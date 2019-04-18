‘Çok havalı' bir yarış

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması için çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1. Türkiye Paramotor Slalom Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Türkiye Paramotor Slalom Yarışması, 26-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak. Yarışma sâyesinde Bursa'nın hava sporları için de alternatif bir destinasyon olduğu, doğal ve teknik altyapısıyla bu alanda da önemli bir cazibe merkezi olacağı gözler önüne serilecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 25 sporcu birincilik için yarışacak. 26 Nisan'da seyirciye kapalı antrenman uçuşları ile başlayacak etkinlik, Cumartesi ve Pazar günü ise hem yarışlar hem de gösteri uçuşları ile halka açık olacak.

Tanıtıma katkı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sahip olduğu değerlerin sadece Bursalılar tarafından bilinmesiyle turizmde istenilen mesafenin alınamayacağını belirterek, daha fazla turist çekebilmek için tanıtımın şart olduğunu söyledi. Ev sahipliği yapacakları 1. Türkiye Paramotor Slalom Yarışması gibi farklı etkinliklere Bursa'nın adını yurt içi ve yurt dışında daha fazla duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Turizm odaklandığımız en önemli konulardan biri. Çünkü inanç turizminden tarihe, spordan kış turizmine ve kültür turizmine kadar her türlü nimeti barındıran bir şehirde yaşıyoruz. Bu değerleri daha iyi tanıtıp, daha fazla turisti Bursa'ya çekmeye çalışıyoruz. Bunun için artık uluslararası fuarlarda ayrıcalıklı stantlarla yer alıyoruz. Bunun için birbirinden farklı etkinlikleri Bursa'mıza taşıyoruz. 1. Türkiye Paramotor Slalom Yarışması da bu etkinliklerden biri. Ben hava sporlarına ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı Yunuseli Havaalanı'na davet ediyorum. Katılacak sporculara da şimdiden başarılar diliyorum” dedi.