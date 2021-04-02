Çok okuyan çok kazandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ‘Kitap her kapıyı açar' sloganıyla kitap kurtları ödüllendirildi.

Mudanya İlçe Kütüphanesinde yapılan törene Kaymakam Faik Oktay Sözer'in yanı sıra davetliler katıldı. En çok kitap okuyan, kütüphaneden en çok faydalanan üyelere çeşitli hediye ve ödüller ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Kaymakam Sözer, 120 kitap okuyan Oğuz Çuğali'yi tebrik ederek, kendisine teşekkür belgesi ve ödülünü takdim etti.

Sözer, bu tür faaliyetlerle Mudanyalılara kitap sevgisini aşılamaya, günümüzde dijitâlleşen kitap okuma alışkanlığını artırmaya çalıştıklarını söyledi.