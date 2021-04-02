İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çok okuyan çok kazandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ‘Kitap her kapıyı açar’ sloganıyla kitap kurtları ödüllendirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ‘Kitap her kapıyı açar' sloganıyla kitap kurtları ödüllendirildi.


Mudanya İlçe Kütüphanesinde yapılan törene Kaymakam Faik Oktay Sözer'in yanı sıra davetliler katıldı. En çok kitap okuyan, kütüphaneden en çok faydalanan üyelere çeşitli hediye ve ödüller ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Kaymakam Sözer, 120 kitap okuyan Oğuz Çuğali'yi tebrik ederek, kendisine teşekkür belgesi ve ödülünü takdim etti.


Sözer, bu tür faaliyetlerle Mudanyalılara kitap sevgisini aşılamaya, günümüzde dijitâlleşen kitap okuma alışkanlığını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.