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Çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu

Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. S.A, Y.O, H.K, H.Y. ve K.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 121 gram metamfetamin, 110 gram bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi.

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