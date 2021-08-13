Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti. Uyuşturucu maddelerin Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki çöp konteynerinin içinde saklandığını tespit etti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda çöp konteynerinde 29 paket halinde toplam 28 kilo 682 gram sentetik bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu maddeleri çöpte saklayan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.