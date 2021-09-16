Çöpe atılan kediyi belediye kurtardı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yer altı çöp konteynırına atıldığı ileri sürülen yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Eşref Dinçer Mahallesi Kemer Sokak'ta dün gece saat 22.30 sularında yer altı çöp konteynırından gelen kedi sesleri üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynırında yaptığı incelemeler neticesi, konteynırın sepet ve havuz bölümü arasında kedi yavrusunun sıkıştığını fark ederek vinçli araçla müdahale etti. Vatandaşlar tarafından çöp konteynırına atıldığı iddia edilen yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarılıp tedavisi yapılmak üzere Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.