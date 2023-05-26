Çorbamatikler aracılığıyla 24 saat sıcak çorba dönemi

Günün herhangi bir saatinde sıcak çorba canı çekenler, artık Bidaa'nın bardak çorbalarını, Doymatikler aracılığı ile sıcak bir şekilde tüketme imkânı bulacaklar.

Yankı Yemek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklamada EDT sektörüne yönelik yatırımlarla ilgili bilgi verirken, Yankı Yemek A.Ş.'nin iştiraki olan Doybox Gıda'nın sıcak çorbaya ulaşım imkânı verecek yatırımlarını önümüzdeki ay yaşama geçireceklerini söyledi. Bidaa markasıyla hazır paket yemekleri müşterilerine sunarak EDT sektöründe kendine güçlü bir şekilde yer edinen Doybox Gıda'nın, bardak çorbaya müşterilerinin daha kolay ve hızlı şekilde ulaşması için ‘DOYMATİK'leri hizmete sokacağını kaydeden Dönmez, pilot uygulamanın Bursa'da yapılacağını söyledi. İlk etapta Bursa'daki 5 noktada hizmete sokulacak “DOYMATİK'lerin, müşterilerine sıcak çorba içme imkânı sunacağını dile getiren Coşkun Dönmez, sektöre farklı bir bakış açışı kazandıracak yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: ‘DOYMATİK'leri müşterilerimizin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştireceğiz. Günün herhangi bir saatinde sıcak çorba canı çekenler, ‘DOYMATİK'lerimiz aracılığı ile sağlıklı, koruyucusuz ve tamamen geleneksel yöntemlerle, hjyen ve sanitasyon kurallarına uygun şekilde üretilen çorbalara erişim imkânı bulabilecek. Geleneksel yöntemlerle yaptığımız uygun fiyatlı çorbalarımızın lezzeti, besin değeri, kalitesi, ev ve lokanta ortamında pişirilen çorbalar gibi olacak.”

Coşkun Dönmez, Doybox Gıda'nın, çeyrek asrı aşan üretim kültürü ve sektör birikimine sahip Yankı Yemek AŞ'nin gücünü arkasına alan ve sektörde emin adımlarla ilerleyen bir firma olduğuna dikkat çekti. Dönmez, yeni ve teknolojik bir yatırım olan DOYMATİK'lerin, insanların ihtiyaçlarına hızlı ve kolayca yanıt vermesi açısından sektöre farklı bir ivme kazandıracağını belirtti.

Yankı Yemek AŞ ve Dybox Gıda'nın ‘Yemediğimizi yedirmiyoruz' ilkesiyle hareket ederek müşterilerine kalite ve lezzet garantisi verdiğini dile getiren Dönmez, “Değişik yaşam koşullarının ortaya çıkardığı EDT sektörü, dünyada ve ülkemizde giderek büyüyor. Biz de sektörün yenilikçi ve güvenilir firmalarından biri olduğumuzu ortaya koymak için atılım içerisindeyiz. Çalışma hayatının koşturmacasında, zamanı ekonomik kullanmanın yanı sıra restoranların ve işletmelerin açık olmadığı sabahın çok erken saatleri ile gecenin geç saatlerinde bile canı çorba çeken müşterilerimiz, sıcak çorba içerek içini ısıtabilecek. Müşterilerimiz, artık eşine dostuna arkadaşına ‘Hadi gel “BİDAA” çorba içelim' samimiyetiyle , ‘DOYMATİK'lerimizden hizmet alabilecek” şeklinde konuştu.