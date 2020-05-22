Coşkunöz Holding'de üst düzey atama

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding'in İş Geliştirme Direktörlüğü görevine Hilmi Pınar getirildi. Sektörün deneyimli ismi Pınar, Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren 12 şirketin tüm iş geliştirme süreçlerinin sorumluluğunu üstlendi

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şirketle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, iş geliştirme departmanını önemli bir atama ile güçlendirdi. Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan Hilmi Pınar, İş Geliştirme Direktörü olarak Şubat ayı itibarıyla Coşkunöz Holding bünyesinde çalışmalarına başladı.

Hilmi Pınar kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Hilmi Pınar, 2008 yılında RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine 2004 yılında RWTH Aachen WZL Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Pınar, çeşitli global firmalarda Proje Mühendisi, Ar-Ge Mühendisi ve Teknik Satınalma Mühendisi olarak çalıştı. Pınar, 2009-2018 tarihleri arasında Bosch Rexroth'ta sırasıyla Üretim Mühendisliği, Proje Liderliği, Üretim Müdürlüğü, Proje Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Coşkunöz Holding bünyesine katılmadan önce, Erkurt Holding'de İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.