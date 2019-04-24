Coşkunöz Holding'den 23 Nisan'a özel resim yarışması

“Gelecek” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında çocuklar bir kez daha hayâl gücünü konuşturdu

Türkiye'nin sanayisine değer katan projelerin sahibi Coşkunöz Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel hâle getirdiği resim yarışmasıyla kutladı. Coşkunöz Holding'in geleceğin tasarımcılarını teşvik etmek ve desteklemek maksadıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği yarışmanın ana fikri “Gelecek” idi.

“Bu Renklerde Geleceğim Var” adlı yarışmaya, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarından toplamda 120 çocuk ‘Gelecek' temalı resimleriyle katıldı. Yarışmanın kazananları 18 Nisan'da Podyumpark'ın Sanat Mahal salonunda açıklandı. Kokteyl ve resim sergisinin ardından, düzenlenen tören ile resim yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi. Ardından halka açık olarak düzenlenen “Bir Zaman Üç Zaman” adlı tiyatro oyunu çocuklara ve ailelerine sergilendi.