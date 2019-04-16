Coşkunöz Holding'den tersine mentorluk projesi

Türkiye'de yarım asrı aşan tecrübesiyle otomotivden savunma ve havacılığa kadar pek çok alanda ilklere imza atan Coşkunöz Holding, yeni nesil çalışanlarla yöneticiler arasındaki bilgi paylaşımını ve sinerjiyi hedefleyen tersine mentorluk programı ‘Bir Nevi'yi hayata geçirdi

Coşkunöz Holding'in yeni kuşak çalışanlarla yöneticileri aynı potada buluşturan ‘Bir Nevi' Projesi'ne katılanlar, rollerini, tecrübelerini ve kariyer hedeflerini doğrudan paylaşıyor. Bilinen mentorlük programlarının aksine, ‘Bir Nevi' Projesi'nin katılımcı mentileri genel koordinatör, genel müdürler, genel müdür yardımcıları ve direktörlerden; mentorları ise 2015 - 2018 yılları arasında Coşkunöz ailesine katılan, 1989 ve sonrası doğan beyaz yaka çalışanlardan oluşuyor. Tecrübelerin eş zamanlı paylaşıldığı proje bu anlamda etkileşimi güçlü, iki yönlü bir süreç izliyor.

Çalışanların ‘Bir Nevi' değişim ve yenilikle gelişmesi hedefleniyor

11 Nisan Perşembe günü Sanat Mahal Podyumpark'ta tanıtılan projeye bütün Coşkunöz Holding çalışanları katıldı. Tanıtımın moderatörlüğünü ise Coşkunöz Holding İK Direktörü Göktuğ Tetik üstlendi. Düzenlenen programda Coşkunöz Holding İşe Alma ve Yerleştirme Kısım Müdürü Gülfer Aydoğan ‘Bir Nevi'nin bütün detaylarını ve başvuru süreçlerini aktardı. “Nesiller Arasında” temasıyla düzenlenen panelde ise Doğuş Oto Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Uygun ve MAN İnsan Kaynakları Müdürü Övgehan İnce de konuşmacılar arasındaydı.

Düzenlenen lansmanda günümüzün iş dünyasında değişimin, gelişimin ve iletişimin gücüne değinen Coşkunöz Holding CEO'su A.Erdem Acay, “Şirketler son yıllarda ekonomik, toplumsal ve teknolojik bir değişim sürecinden geçiyor. Bu hızlı dönüşüm ve yenilenme içerisinde çağı yakalamanın, hatta önüne geçmenin önemi git gide artıyor. Coşkunöz Holding'te de ‘Bir Nevi' harika şeyler gerçekleşiyor. Lansman ile birlikte başlayan süreçte yeniliklerin iştahlı takipçileri gençler ile tecrübeleriyle fark oluşturan liderler birbirlerine danışmanlık yapıyor. Yeni nesil çalışanlarımız ile yöneticilerimizi bir araya getiren bu proje ile kurum içi sinerjimizi daha da artırmayı hedefliyoruz'' dedi.