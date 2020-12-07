Coşkunöz Holding'e ‘sağlık kahramanlarına destek' ödülü

Holding, pandemi sürecindeki kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaların değerlendirildiği ‘Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ‘Sağlık Kahramanlarına Destek' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Türkiye ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, Covid-19 ile mücadele kapsamında, kamunun ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tıbbî ekipman üretimiyle ödüle layık görüldü. Holding, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Covid-19 sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için düzenlediği "Ortak Yarınlar" programında; Coşkunöz Eğitim Vakfı iş birliğinde Coşkunöz Metal Form (CMF) fabrikasında gerçekleştirdiği tıbbi ekipman üretimi ile ödül aldı. Onlarca projenin online oylama ile değerlendirildiği ve 13 kurumun ödül aldığı programda holding, ‘Sağlık Kahramanlarına Destek' kategorisi ödülünü kazandı.

Tıbbî ve koruyucu ekipman üretim projelerini, Coşkunöz Holding'in, Türkiye'ye ve topluma olan sorumluluğu ve vefa borcu olarak gördüklerini aktaran Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, “Covid-19 ile mücadelede sağlık kahramanlarına vermeye çalıştığımız desteklerin böylesine önemli bir ödüle lâyık görülmesinden dolayı, şahsım ve şirketim adına büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Bugüne kadar imza attığımız birçok ilk karşısında u yaşadığımız gurur çok daha farklı ve özel. Proje için tüm 70 yıllık tecrübemizi, mühendislik ve üretim gücümüzü, kaynaklarımızı ve güçlü eko sistemimizi harekete geçirdik. Çok kısa sürede koruyucu ve tıbbi ekipmanların tasarımını, üretimini gerçekleştirerek sağlık ağına dağıttık.” şeklinde konuştu.

“Seferberlik ruhu ile zamanla yarışıp gece gündüz çalıştılar”

Tüm holding çalışanlarının projede çok fazla emeği olduğunu da vurgulayan Acay, “Hem mühendislik hem saha çalışanları seferberlik ruhu ile zamanla yarışıp çalıştı. Emekleri için her birine teşekkür ediyorum. Ülkesine katkı sağlamanın en etkin yolunun eğitime destek vermek olduğu bilinciyle Holding Kurucumuz M. Kemal Coşkunöz'ün 32 yıl önce kurduğu Coşkunöz Eğitim Vakfı da tüm teknolojisi, tecrübesi ve akademik kadrosuyla bu süreçte bize büyük destek sağladı. Bugüne kadar salgının başından itibaren mücadelenin en ön safında yer alan sağlık kahramanlarına, hayata geçirdiğimiz projeye destek sağlayan vakfımıza, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.

Proje için 3 milyon TL harcadı

Coşkunöz Holding, tıbbî ve koruyucu ekipman üretimi için Coşkunöz Metal Form fabrikasının üretim hatlarını revize etti. Nisan ayından haziran ayına kadar olan dönemde, numuneleri alınan biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, sedye izolatörü, siperlik gibi ürünlerin üretimini yaptı. Valf silikonları, yarı profesyonel ventilatör, tek kullanımlık ventilatör gibi ürünlerin tasarımlarını tamamlayıp üretimini gerçekleştirdi. Ekipman üretimi için 3 milyon TL harcayan Holding, kısa sürede 50 binden fazla ekipmanı, il sağlık müdürlüklerinin yönlendirmeleri doğrultusunda İstanbul, Bursa, Manisa, Eskişehir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet hastanelerine teslim etti.