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Coşkunöz Holding'in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu

Türkiye’nin önemli holdingleri arasında yer alan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörlüğü görevine Evren Özbanazi getirildi.

Türkiye'nin önemli holdingleri arasında yer alan Coşkunöz Holding'in Dönüşüm Proje Koordinatörlüğü görevine Evren Özbanazi getirildi. Ekim 2020 tarihiyle göreve getirilen Özbanazi, Holding ve bağlı tüm şirketlerin yalınlaştırılması, verimliliğinin artırılması ve dijitalleştirilmesinden sorumlu olacak.


Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye'nin kritik ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding'in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu. Sektörün tecrübeli ismi Özbanazi, Coşkunöz Holding ve holding bünyesinde faaliyet gösteren 12 şirketin baştan sona bütün süreçlerinin yalınlaştırılması, verimliliğinin artırılması, dijitalleştirilmesiyle ilgili yol haritalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak.

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