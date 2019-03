Coşkunöz'den Kadınlar Günü'ne özel anlamlı seminer

Türkiye'de yarım asrı aşan tecrübesiyle otomotivden savunma-havacılığa kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan Coşkunöz Holding, çalışanlarına Emekçi Kadınlar Günü'ne özel toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir seminer düzenledi.

Kadınlar Günü, Türkiye'de her geçen gün önemi ve anlamı artan ‘emeği kutlama' günü olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin sanayisine değer katan projelerin sahibi Coşkunöz Holding, Emekçi Kadınlar Günü'ne özel kadın çalışanlarına yönelik bir seminer düzenledi. Psikoterapist ve Birleşmiş Milletler Kadının Ekonomik Güçlenmesi Organizasyonu Global Şampiyonu Ebru Tuay'ın katılımıyla gerçekleşen seminerde, Türkiye'de ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği ele alındı. 5 Mart 2019 tarihinde Podyum davet salonunda gerçekleşen seminere yaklaşık 200 kişi katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yürüyecek çok yolumuz var. Bu noktada kadınlara büyük görev düşüyor. Haklarımız konusunda talepkar olmak, görev almak ve gelişmek için istekli olmak, hırsla çalışmak ve bu uğurda fedakarlık göstermek zorundayız. Hayal kurarak, hırs ve azimle çalışarak yapamayacağımız bir şey yok. Eşitliği de bu yolla biz oluşturacağız” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temasıyla düzenlenen seminerde kadınların iş yaşamındaki varlığının önemine değinen Coşkunöz Holding CEO'su A. Erdem Acay ise, “Kadınların hayatın her alanında bize kattığı değerin ve önemin farkındayız. Bu değeri etkin kılma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları kendimize ödev edindik. Bu noktada Coşkunöz Holding olarak elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Kadınların toplumun her alanında varlığının gücünün farkında olması için onları desteklemeyi asıl sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk sanayisine ve sektöre yön veren, öncü bir şirket olarak misyonumuzu da buna göre şekillendiriyoruz. Kadınlar Günü'nün tüm emekçi kadınlar için kutlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Seminerde; kadın emeğinin ekonomik, toplumsal ve sosyal kalkınma için kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Ebru Tuay ise, “Kadın çalıştığı her alanda vizyonu şekillendiren ve ona yön veren bir kimliğe sahiptir. Eğitimden spora, sanattan bilime kadar toplumun tüm gereksinimlerinde titizlikle çalışmış ve kendisine atfedilen üretkenliğin kaynağı olmuştur. Günümüzde kadının toplumun her alanında faal olması toplumsal gelişimin yadsınamaz bir gerçeğidir. Biz kadınlar için iş ile yaşam dengesini doğru kurmak ve sürdürmek zor olsa da bunu değiştirecek ve üstesinden gelecek güce sahibiz. Bu bağlamda bugün burada konuştuklarımızın herkes için bir kaynak ve yol gösterici olmasını umuyorum” şeklinde ifade etti.