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Covid ile ilgili sorunlar için 112'yi meşgul etmeyin

Bursa Valiliği, koronavirüs nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmaması uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği, koronavirüs nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmaması uyarısında bulundu.


Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada son dönemde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan sağlık aramaları oldukça artmış olduğuna vurgu yapılırken, "Covid-19 ile ilgili soru ve sorunlar için; Covid-19 Çağrı Merkezi (295 64 00) aranmalı, acil durumlar haricinde 112 meşgul edilmemelidir. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın; “acaba virüs bulaştı mı?” endişesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çeşitli sorular yöneltmesi nedeniyle merkezimizin görüşme sayısı günlük beş binin üzerine çıkmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi trafik kazası, kalp krizi gibi hayati öneme haiz durumlarda aranmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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