Çözüm merkezi her saat vatandaşın hizmetinde

İnegöl Belediyesi tarafından hızlı, etkin, çözüm odaklı ve hedefi 12'den vuran bir hizmet anlayışı noktasında hayata geçirdiği ‘Çözüm Merkezi' bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile göz doldurdu.

Yerel yönetim anlayışında önce insan düsturuyla geleceğin İnegöl'ünü şekillendirmeye çalışan İnegöl Belediyesi, belediye hizmetlerinin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için hayata geçirdiği Çözüm Merkezi ile 7/24 vatandaşların hizmetinde.

İlçe halkından gelen istek, talep, öneri ve beklentileri en hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde çözüme kavuşturan Çözüm Merkezi, aynı zamanda farklı kurumlar için gelen istek ve talepleri de sisteme kaydederek gerekli, mercilere ulaştırılması noktasında önemli bir görevi de yerine getirirken, yerine getirdiği iş hacmi ile de en hızlı ve çözüm odaklı hizmet veren çözüm merkezi olarak bölgesinde en hızlı çalışan merkez konumuna yükseldi.

Çözümün merkezi konumuna gelen Çözüm Merkezi uygulaması hakkında konuşan İnegöl Belediye Başkan Alper Taban, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri gayemiz gönülden bağlı olduğumuz İnegöl için hizmet etmek. Bizler değerleriyle büyüyen ve gelişen İnegöl'e daha ne gibi katkılar koyabiliriz bunun derdindeyiz. Şeffaf, nitelikli ve çağı yakalayan belediyecilik örneklerini ortaya koymak için çalışıyoruz. Bu anlayışla belediye hizmetlerinin daha nitelikli, sonuç odaklı, etkili ve hızlı bir şekilde olması için Hizmet Masasının ismini değiştirerek Çözüm Merkezini hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Belediyeye kolay ulaşım

“Çözüm merkezine ulaşan tüm dilek, öneri ve şikayetleri ivedi bir şekilde sonuçlandırıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Taban, “Belediye hizmetlerinin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi ile, vatandaşlarımız Alo 153 Çözüm merkezi hattımız ve 0530 157 30 00 numaralı whatsapp numaramızdan istek, talep, öneri ve şikayetlerini 7/24 bizlere ulaştırabilir. Ayrıca yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında hizmetlerin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için Çağrı Merkezi uygulamasını da hayata geçirdik. Her şey güzel şehir İnegöl'ümüzün gönlü geniş, fedakâr ve cefakâr insanları için” dedi.

Sorunların çözüme kavuştuğu, vatandaşların memnuniyetinin olmazsa olmaz olduğu bu yeni hizmet anlayışı ile belediyenin sıcak yüzünü göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz diyen Taban, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlerin birinci önceliği. Çözüm Merkezine telefon, sms, yüz yüze, e-mail, sosyal medya veya watsapp aracılığıyla gelen dilek, öneri ve şikayetler ilgili yerlere iletildikten sonra, işin rahat bir şekilde takip edilebilmesi için vatandaşlardan alınan cep telefonlarına sms yoluyla takip numarası gönderiyoruz. Çözüm Merkezi aracılığıyla ilgili yerlere iletilen dilek, öneri ve şikayetleri, ivedi bir şekilde sonuçlandırmak için tüm mekanizmaları devreye sokuyoruz. Son aşamada çözüm merkezine iletilen olumlu veya olumsuz geri dönüşleri bire bir vatandaşları arayarak sonuçlandırıyoruz. Ayrıca diğer kurumları ilgilendiren her türlü istek, talep ve şikayetleri de hızlı bir şekilde ilgili yerlere iletiyoruz. Sonuç odaklı çalışma ile Çözüm Merkezimiz İnegöllülerin her zaman yanında olacak” dedi.

7/24 hizmet ediliyor

Bizi biz yapan İnegöl'ümüze artı bir değer katma adına Çözüm Merkezinin 7/24 görevinin başında olduğunu belirten Taban, “08.00 - 17.00 mesai saatleri dışında da sabaha kadar personelimiz Çözüm Merkezimizde görevinin başında. Merkezimize ulaşan tüm istek ve talepler ivedi bir şekilde çözümleniyor. İlçe halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çağı yakalayan ve geleceği şekillendiren hizmetleri bir bir yerine getiren bir belediye olarak örnek bir yerel yönetim anlayışını Çözüm Merkezi ile en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ” diye konuştu.

“En hızlı çalışan belediyeyiz”

Bölgesinde çözümün merkezi olma noktasında en hızlı çalışan belediye olduklarına vurgu yapan Taban, “Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşı da şehrin yönetimine ortak etmeye çalışarak ‘Gelin, yaşadığınız şehre karşı sorumluluklarınızı yerine getirin' dedik. Vatandaşlarımız buna bizzat destek verdiler. Ortalamada 7 bin çağrı alıyoruz, bunun yarısında iş emri başlatıyoruz. Bu göreve geldiğimde 350 idi. İş yükümüz 10 kat arttı. Sahada bu işler hep vardı. Farkı ne derseniz, vatandaşımız karşılaştığı her türlü sorunu bizlerle paylaştığı için biz de bununla ilgili daha hızlı hareket etmeye başladık. Böylelikle sorun envanteri oluşturarak sorunları bir bir çözmeye odaklanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Taban son olarak, “Çözümün merkezi olan Çözüm Merkezimizin vatandaşlarımız için 7/24 çalışmaya devam edeceğini buradan bir kez daha ifade eder, daha yaşanabilir bir şehirde hep birlikte olmak ümidiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.