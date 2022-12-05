Çukura düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

Bursa'da çukura düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Badırga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çukura düşen bir vatandaşın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukura düşen kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaş ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.