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Çukurova Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 yendi

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Ligi Final Etabı son gününde Çukurova Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 yendi.


Bu sonuçla Çukurova Belediyespor, ikinci sırada tamamladığı gruptan Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu.



Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan


Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina (Derya Çayırgan, Sude Pehlivan, Deniz Berrak Kakasci, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal, Zeynep Şen Güler)


Karşıyaka: Selen Naz Kiraz, Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar (Betül Mensur, Petkovic, Bengü Zeren, Sude Taşbaş, Duru Akarçeşme)


Setler: 25-19, 25-23, 25-21


Süre: 84 dakika (26, 32, 26)

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