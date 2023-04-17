Cumhur İttifakı Yenişehir'de bir araya geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Cumhur ittifakı vatan evlatlarının sarsılmaz iradeleriyle inşa edilmiş bir kaledir. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan vekili Fatih Menteşe, DSP İlçe Başkanı Ahmet Tuğral, kadın kolları başkanlarımız, ülkü ocakları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimizin katılımlarıyla iftar programında bir araya geldik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.